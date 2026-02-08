РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:45, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Сибирскую косулю с ошейником обнаружили во дворе частного дома в Семее

    Необычное сообщение поступило на канал «102» управления полиции города Семей — житель посёлка Водный обнаружил во дворе собственного дома косулю с ошейником на шее, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Сибирскую косулю с ошейником обнаружили во дворе частного дома в Семее
    Фото: ДП ВКО

    На место выехали инспекторы природоохранной полиции. В ходе осмотра специалисты установили, что животное относится к подвиду сибирской косули. Внешне она выглядела ухоженной, находилась в удовлетворительном состоянии и не проявляла характерной для дикой природы настороженности. Кроме того, на одном из задних копыт был заметен след старой, уже зажившей травмы.

    — Поведение животного было нетипичным для дикой фауны: косуля не пугалась людей и позволяла приблизиться. Это дало основания предположить, что ранее она могла содержаться в неволе и не приспособлена к самостоятельной жизни в естественной среде, — сообщили в управлении полиции города Семей.

    С учётом этих обстоятельств было принято решение передать животное в биологический центр Семея. Там косуле обеспечат уход, наблюдение специалистов и условия, соответствующие её состоянию.

    В полиции напомнили, что самовольное изъятие диких животных из природной среды является нарушением законодательства Республики Казахстан и влечёт ответственность. При обнаружении раненых, ослабленных или ведущих себя нехарактерно диких животных граждан просят незамедлительно обращаться в компетентные службы или сообщать на канал «102».

    Ранее бегущую по улице косулю сняли на видео в Уральске.

