Бегущую по улице косулю сняли на видео в Уральске

Как сообщил руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Рахимжанов, это случилось 5 февраля.

В Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира поступило сообщение, что в сетке ограждения вблизи автозапровочной станции «Буркит» на Желаевской трассе застряла косуля.

— До прибытия лесничих сотрудники автозаправочной станции освободили косулю. После этого сотрудники лесного хозяйства проводили животное до леса. Точную захода косули в город назвать трудно. Возможно, она убегала от бродячих собак, также возможно, что это случилось из-за глубокого снега. Жители, увидевшие дикое животное на территори города, могут обращаться в областное Управление природных ресурсов и природопользования и в Западно-Казахстанскую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, — сказал Н. Рахимжанов.

