    20:02, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Бегущую по улице косулю сняли на видео в Уральске

    В социальной сети опубликована видеозапись, где по дороге в городе Уральске бежит косуля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Косуля в Уральске
    Скрин из видео

    Как сообщил руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Рахимжанов, это случилось 5 февраля.

    В Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира поступило сообщение, что в сетке ограждения вблизи автозапровочной станции «Буркит» на Желаевской трассе застряла косуля. 

    — До прибытия лесничих сотрудники автозаправочной станции освободили косулю. После этого сотрудники лесного хозяйства проводили животное до леса. Точную захода косули в город назвать трудно. Возможно, она убегала от бродячих собак, также возможно, что это случилось из-за глубокого снега. Жители, увидевшие дикое животное на территори города, могут обращаться в областное Управление природных ресурсов и природопользования и в Западно-Казахстанскую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, — сказал Н. Рахимжанов. 

    Ранее сообщалось, сколько сайгаков добыто в Западно-Казахстанской области. 

