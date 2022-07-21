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Сибирская язва: 181 населенный пункт в Алматинской и Жетысуской областях - в зоне риска
21 Июля 2022 21:46

Сибирская язва: 181 населенный пункт в Алматинской и Жетысуской областях - в зоне риска

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Алматинская и Жетысуская области считаются стационарно неблагополучными по сибирской язве - риски появления инфекции сохраняются в 181 населенном пункте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно- эпидемиологического контроля, в этих населенных пунктах существует 271 почвенный очаг.

«За последние 10 лет зарегистрировано девять случаев сибирской язвы: в 2012 году в селе Жаналык Кербулакского района, в 2014 году в селе Жандосов Карасайского района, в 2016 году в селе Карашокы Кербулакского района. Источник заражения – вынужденный убой больного скота», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

Сибирская язва – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний, передающихся человеку от больных сельскохозяйственных животных. Заболевание характеризуется поражением наружных покровов в виде язвы, лихорадкой, интоксикацией, иногда развитием сепсиса.

Сельскохозяйственный скот заражается возбудителями болезней при поедании почвы с низкорослой травой в засуху, на пастбищах, считающихся неблагополучными по сибирской язве.

«Люди могут заразиться сибирской язвой при убое скота, выделке шкур, разделке мяса, употреблении в пищу, обработке шерсти, при этом встречаются единичные случаи или групповые заболевания. В то же время при работе в стойлах с животными, переболевшими сибирской язвой, возможно заражение пылью», - сообщили в департаменте санэпидконтроля.

Также наиболее распространен кожный тип сибирской язвы. У больных поражается кожа пальцев, предплечий, шеи, лица, ног и других органов. На пораженном участке кожи появляется сильное зудящее красное пятно, которое в течение 2-3 дней превращается в рану с угольно-черными чешуйками посередине. Повышается температура тела. При несвоевременном лечении возбудитель может попасть в кровь (сепсис) и распространиться по организму, что может привести к летальному исходу заболевания.


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