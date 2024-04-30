Си Цзиньпин впервые за 5 лет посетит Европу

Председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая нанесет государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Данная поездка станет первым визитом главы китайского государства в Европу за почти пять лет и имеет большое значение для дальнейшего развития отношений Китая с Францией, Сербией и Венгрией и китайско-европейских отношений в целом, - сказал в ходе регулярного брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь.

По его словам, в ходе визита во Францию Си Цзиньпин проведет с Эмманюэлем Макроном переговоры и углубленный обмен мнениями о китайско-французских и китайско-европейских отношениях, а также об актуальных международных и региональных проблемах, представляющих взаимный интерес.

В Сербии состоятся переговоры с президентом Александром Вучичем, стороны обсудят повышение уровня китайско-сербских связей и определят направление будущего развития межгосударственных отношений.

Как подчеркнул Линь Цзянь, Венгрия является важной страной в Центральной и Восточной Европе, партнером Китая по сотрудничеству в продвижении совместного строительства «Пояса и пути» и кооперации между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы.

Как анонсировал Линь Цзянь, в ходе визита Си Цзиньпин проведет встречу и переговоры с Виктором Орбаном, углубленно обсудит китайско-венгерские отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.