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    10:32, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Си Цзиньпин впервые за 5 лет посетит Европу

    китай
    Фото: fmprc.gov.cn

    Председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая нанесет государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Данная поездка станет первым визитом главы китайского государства в Европу за почти пять лет и имеет большое значение для дальнейшего развития отношений Китая с Францией, Сербией и Венгрией и китайско-европейских отношений в целом, - сказал в ходе регулярного брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь.

    По его словам, в ходе визита во Францию Си Цзиньпин проведет с Эмманюэлем Макроном переговоры и углубленный обмен мнениями о китайско-французских и китайско-европейских отношениях, а также об актуальных международных и региональных проблемах, представляющих взаимный интерес.

    В Сербии состоятся переговоры с президентом Александром Вучичем, стороны обсудят повышение уровня китайско-сербских связей и определят направление будущего развития межгосударственных отношений.

    Как подчеркнул Линь Цзянь, Венгрия является важной страной в Центральной и Восточной Европе, партнером Китая по сотрудничеству в продвижении совместного строительства «Пояса и пути» и кооперации между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы.

    Как анонсировал Линь Цзянь, в ходе визита Си Цзиньпин проведет встречу и переговоры с Виктором Орбаном, углубленно обсудит китайско-венгерские отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Теги:
    Китай В мире Сотрудничество Европа Мировые новости Си Цзиньпин
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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