Швейцарский инвестор планирует развивать горнолыжный спорт в Катон-Карагае
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на программе «Уәде» телеканала Jibek Joly рассказал о строительстве горнолыжного курорта «Анатау» в Риддере, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В Швейцарии есть крупная туристическая компания Bartholet. Они не инвестируют в проекты без тщательного изучения. Исследовав окрестности города Риддера, компания выразила намерение развивать здесь горнолыжный спорт. По показателю удобства для катания на снежных склонах Риддер и Катонкарагай занимают второе место в мире. Представители компании отметили, что это место имеет потенциал стать вторым Куршевелем.
Мы разрабатываем проект горнолыжного курорта «Анатау», который будет оборудован канатными дорогами от Алтайских Альп и будет работать двенадцать месяцев в году. В течение восьми месяцев там будут кататься на лыжах, а в оставшееся время будут организовываться летние отдых и развлекательные программы, — сообщил аким.
По словам Нурымбета Сактаганова, туристический потенциал города Риддер способен выйти на совершенно новый уровень уже в течение двух-трех лет.
— Если к концу года завершить все исследования и оформить необходимые документы, то следующей летом могут начаться строительные работы. В качестве инвестора будет участвовать сама компания Bartholet. Она уже начала работу в Алматы и включила Риддер в свои планы. После реализации проектов в Риддере на следующем этапе планируется развивать горнолыжный спорт в Катонкарагае. Компания уже доказала, что этот регион также обладает значительным потенциалом. Качество снега в этом районе настолько высокое, что не потребуется завозить искусственный снег, — подчеркнул аким области.
