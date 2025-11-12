Швейцарский инвестор планирует развивать горнолыжный спорт в Катон-Карагае

— В Швейцарии есть крупная туристическая компания Bartholet. Они не инвестируют в проекты без тщательного изучения. Исследовав окрестности города Риддера, компания выразила намерение развивать здесь горнолыжный спорт. По показателю удобства для катания на снежных склонах Риддер и Катонкарагай занимают второе место в мире. Представители компании отметили, что это место имеет потенциал стать вторым Куршевелем.

Мы разрабатываем проект горнолыжного курорта «Анатау», который будет оборудован канатными дорогами от Алтайских Альп и будет работать двенадцать месяцев в году. В течение восьми месяцев там будут кататься на лыжах, а в оставшееся время будут организовываться летние отдых и развлекательные программы, — сообщил аким.