Швеция снижает возраст уголовной ответственности до 14 лет

Парламент Швеции проголосовал за снижение возраста уголовной ответственности с 15 до 14 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

Правоцентристское правительство, готовящееся к национальным выборам, обещает решительно бороться с преступностью.

Власти предлагали понизить возраст, с которого несовершеннолетних правонарушителей можно отправлять в тюрьму, до 13 лет, но в июне отказались от этой инициативы, поскольку обеспечить большинство в парламенте не удалось.

За снижение возраста до 14 лет проголосовал 281 депутат, в том числе оппозиционные социал-демократы; против высказались 66 парламентариев.

Эта скандинавская страна уже более десяти лет страдает от войн между бандами, прежде всего за контроль над рынком наркотиков.

Консервативное правительство меньшинства во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном удерживается у власти благодаря поддержке ультраправой партии «Шведские демократы».

После прихода к власти в 2022 году борьба с преступностью стала одним из ключевых пунктов его программы.

Назначенный правительством комиссар рекомендовал снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет.

Правительство предлагало снижение до 13 лет, однако большинство из 126 организаций, участвовавших в консультациях по проекту, включая полицию и пенитенциарную службу, выступили против столь низкого порога. Парламент также сократил льготы по срокам заключения для несовершеннолетних. Теперь они могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 18 лет.

Закон вступит в силу 10 сентября, за три дня до проведения в стране всеобщих выборов.

Отметим, что Южная Корея может снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет.