Южная Корея может снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность снижения минимального возраста наступления уголовной ответственности с 14 до 13 лет. Окончательное решение будет принято после дополнительных общественных обсуждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас дети младше 14 лет в стране не подлежат уголовной ответственности. Если они совершают правонарушения, к ним применяются меры воспитательного характера, включая общественные работы и направление в специальные учреждения для несовершеннолетних.

Дискуссия о снижении возрастного порога ведется на фоне роста числа преступлений, совершаемых подростками. В феврале Президент Ли Чжэ Мён поручил правительству изучить общественное мнение по этому вопросу.

Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи предложило изменить возрастные рамки уголовной ответственности с нынешних «от 10 до 14 лет» на «от 10 до 13 лет». Новые нормы предполагается применять в случаях совершения тяжких, насильственных или повторных преступлений.

По данным министерства, в ходе опроса 199 взрослых и 43 подростков идею безусловного снижения возраста уголовной ответственности поддержали 78% взрослых и 67% несовершеннолетних.

Вместе с тем результаты общественных обсуждений показали более сдержанную позицию. Среди 212 участников доля сторонников условного снижения возрастного порога выросла до 46,7%, тогда как поддержка безусловного снижения сократилась с 37,3% до 30,2%. Число тех, кто выступает за сохранение действующего возраста, увеличилось с 5,7% до 17%.

Большинство участников обсуждений — 55,8% — считают, что возраст уголовной ответственности следует снизить на один год.

Кроме того, министерство предложило создать новую межведомственную систему профилактики подростковой преступности и реагирования на преступления, совершаемые несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор бывшему президенту Юн Сок Ёлю, окончательно утвердив наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о воспрепятствовании правосудию.

Кроме того, суд Сеула признал экс-президента виновным в нарушении закона о политических фондах и приговорил его к еще двум годам тюремного заключения.