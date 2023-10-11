Шушинскую декларацию о зеленом переходе приняли на заседании Совета министров ОЭС

Стороны приняли Шушинскую декларацию о зеленом переходе и взаимных связях в регионе ОЭС, а также протокол о намерениях, предусматривающем строительство новой железной дороги между Азербайджаном и Ираном, передает агентство Kazinform.

В 27-ом заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принял участие заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу.

В ходе министерской встречи главы делегаций рассмотрели проект повестки дня 16-го Саммита ОЭС, проведение которого планируется в ноябре в Ташкенте, а также одобрили отчеты Генерального секретаря ОЭС о деятельности рабочих органов Организации. Состоялся и обмен мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ОЭС и «сверка часов» по актуальным международным и региональным вопросам.

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в своем выступлении подчеркнул возрастающую роль Организации в свете современной геополитической и геоэкономической ситуации.

«Казахстан верит, что ОЭС может и должна играть более важную стратегическую роль в вопросах развития региона. Нам необходимо приложить совместные усилия в продвижении общих проектов стран-членов Организации», – заявил министр.

Глава внешнеполитического ведомства РК призвал участников заседания к совместной реализации инфраструктурных проектов на территории Казахстана, развитию экономического сотрудничества между ОЭС и СВМДА, разрешению гуманитарного кризиса в Афганистане, ключевая роль в котором будет отведена создаваемому в Алматы Региональному центру ООН по устойчивому развитию в Центральной Азии и Афганистане.

Мурат Нуртлеу выступил с предложением по увеличению объемов внутрирегиональной торговли и грузопотоков, в том числе с использованием потенциала существующих транспортно-логистических маршрутов между странами региона. Он подчеркнул необходимость активизации сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, финансов, туризма, цифровизации, производственной кооперации и продовольственной безопасности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по итогам заседания стороны приняли Шушинскую декларацию о зеленом переходе и взаимных связях в регионе ОЭС, в частности, протоколе о намерениях от 6 октября 2023 года, предусматривающем строительство новой железной дороги между Азербайджаном и Ираном в этом направлении и церемонии ее закладки фундамента.

В заключение заседания было принято заявление, определяющее дальнейшие шаги будущего регионального сотрудничества, а также подписан Устав Центра чистой энергии ОЭС, который было решено создать в Азербайджане.

В рамках заседания СМИД ОЭС глава МИД Казахстана провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Пакистана Джалилом Джилани и заместителем министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также подтвердили намерение активизировать взаимодействие в рамках многосторонних структур.

Также на полях мероприятия Мурат Нуртлеу провел переговоры с Генеральным секретарем ОЭС Хусравом Нозири, с которым обсудил актуальные вопросы сотрудничества Казахстана с данной Организацией. Стороны договорились продолжить работу по дальнейшему эффективному взаимодействию в рамках ОЭС.