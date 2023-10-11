В Шуше началось заседание Совета министров ОЭС

В городе Шуша под председательством Азербайджанской Республики проходит 27-е заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества.

В заседании принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин, заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, руководители и представители внешнеполитических ведомств других государств-членов организации. Кроме того, в качестве наблюдателя в мероприятии принимает участие министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.

В ходе заседания стороны обсудят пути развития сотрудничества между государствами-членами ОЭС в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, а также вопросы региональной и международной повестки.

Основным вопросом повестки заседания будет подготовка к 16-му саммиту глав государств ОЭС, проведение которого планируется в ноябре 2023 года в Ташкенте (Узбекистан).

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является региональной межгосударственной экономической структурой, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Казахстан является членом организации с 1992 года.