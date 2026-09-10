Ответственность председателей ОСИ не соответствует их полномочиям — депутат Курултая

По ее словам, в летний период члены партии «Әділет» в рамках проекта «Біздің қала» работали с председателями ОСИ, КСК и жителями многоквартирных домов.

Проведены десятки встреч, итогом которых стал Республиканский форум в Астане, посвященный вопросам управления жилищным фондом. Более тысячи практиков и экспертов обсудили важные направления работы отрасли.

— Мы получили и систематизировали порядка двухсот наказов, предложения продолжают поступать и сегодня. Часть поднятых вопросов требует законодательных решений, и фракция уже приступила к этой работе. Однако значительный блок проблем связан не с законами, а с качеством администрирования и подзаконного регулирования, — отметила Екатерина Смышляева.

Одной из проблем она назвала несоответствие ответственности председателей ОСИ их реальным полномочиям.

— Председатель отвечает за содержание дома, пожарную безопасность и инженерные системы, однако многие решения зависят от голосования собственников и поведения самих жителей. При этом претензии контролирующих органов зачастую предъявляются именно председателю. Проверочные листы, регламенты и административные процедуры часто не соответствуют реальными полномочиями органов управления домом, — отметила депутат.

Кроме того, по словам Смышляевой, после переизбрания председателей ОСИ возникают сложности с изменением данных в государственных, банковских и иных системах. Новый председатель может фактически зависеть от действий прежнего руководителя. Отдельно остается проблема перерегистрации КСК, своевременно подавших документы, но получивших отказы.

Также остается нерешенный вопрос доступа органов управления к информации о жителях.

— Даже в аварийных ситуациях бывает непросто найти хозяина квартиры, не говоря уже о взыскании долгов. В программе нашей партии стоит задача создания единой цифровой среды управления домом, включая электронный реестр собственников и удобный механизм электронного голосования, и мы будем держать этот вопрос на особом контроле, — подчеркнула депутат.

Она также обратила внимание на различия в требованиях банков при открытии и ведении счетов домов, смене уполномоченных лиц и подтверждении полномочий председателей ОСИ.

Отдельный блок вопросов касается финансирования капитального ремонта.

— Ремонт фасадов, крыш, лифтов и инженерных систем — то есть капитальные работы по дому — требует значительных средств. При этом доступные механизмы долгосрочного финансирования работают лишь в отдельных регионах. Одновременно отсутствует системная картина технического состояния жилищного фонда, необходимая для определения приоритетов ремонта и предупреждения аварийности, — заявила Смышляева.

Вместе с тем, по ее словам, штатная численность сотрудников в отделах жилищных отношений по-прежнему не соответствует их реальной нагрузке. При этом вопросы управления жилищным фондом по своему объему уже давно требуют наличие отдельной службы, считает Смышляева.

Еще одной проблемой депутат назвала коммерческие объекты внутри жилых домов, в частности кафе и рестораны на первых этажах. По словам депутата, они создают шум, запахи и дополнительную нагрузку на инженерные системы.

В этой связи фракция партии «Әділет» предлагает Правительству:

— провести ревизию действующих правил и административных процедур в сфере управления многоквартирными домами, включая проверочные листы;

— автоматизировать процедуры внесения изменений в цифровые системы при смене председателя ОСИ;

— завершить перерегистрацию КСК, подавших заявки до 12 июля 2026 года;

— запустить цифровой сервис управления домами с базовым модулем голосования, доступный жителям на безвозмездной основе;

— разработать совместно с финансовым регулятором стандарт работы банков второго уровня со счетами домов и обеспечить его исполнение;

— усилить технические, санитарные и эксплуатационные требования к коммерческим объектам, размещенным внутри жилых домов;

— масштабировать и обеспечить работу организаций, кредитующих на приемлемых для жителей условиях капитальные ремонты жилых домов на примере Астаны и ряда регионов;

— увеличить штатную численность отделов жилищных отношений в региональных акиматах;

— в приоритетном порядке рассмотреть возможность выделения средств на проведение технических аудитов жилого фонда с внесением данных в цифровую систему министерства.

Отметим, бывший председатель ОСИ дома Сауле Жубаниязова, которая проходит по делу о гибели Улданы Мырзуан в качестве подсудимой, занимала эту должность всего шесть месяцев. Ранее в суде она рассказала, в каком состоянии ей передали дом, после обрушения части фасада которого погибла молодой фельдшер.

Также стало известно, что ОСИ и КСК в Астане могут подключить к сбору вторсырья.