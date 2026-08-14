ОСИ и КСК в Астане могут подключить к сбору вторсырья

В Казахстане изменили механизм выплат мусоровывозящим организациям, чтобы стимулировать раздельный сбор отходов. Теперь компании могут претендовать на дополнительную выплату, если подтвердят, что пригодные фракции собраны отдельно и переданы на сортировку и переработку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечают в Министерстве экологии и природных ресурсов, ранее в некоторых регионах пытались внедрить двухфракционный раздельный сбор, устанавливая отдельные контейнеры для сухих и смешанных отходов. Однако на практике такая модель работала не всегда.

Проблема заключалась в экономической мотивации мусоровывозящих организаций. Независимо от того, вывозилось ли содержимое двух контейнеров отдельно или смешивалось при погрузке, компания получала тариф за вывоз отходов.

—Население жаловалось, мы сделали выводы. В начале 2026 года правила выплат изменили. Теперь мусоровывозящая организация также может претендовать на дополнительную выплату за организацию раздельного сбора — если подтвердит, что пригодные фракции действительно собраны отдельно и переданы дальше на сортировку и переработку, — сказал заместитель директора департамента управления отходами МЭПР РК Аблай Алмуханов.

При этом одной экономической мотивации недостаточно. Еще одна проблема — доступность пунктов приема вторсырья. Жителям может быть неудобно везти бумагу, пластик или стекло через весь город, особенно если стоимость поездки сопоставима со стоимостью сдаваемого сырья. Поэтому в министерстве рассматривают возможность приблизить точки сбора непосредственно к местам образования отходов.

В Астане сейчас апробируется механизм, при котором ОСИ и КСК могут выступать сборщиками вторсырья. Они имеют непосредственный контакт с жителями и могут организовать сбор бумаги, пластика и стекла непосредственно во дворах. Собранное вторсырье ОСИ или КСК затем передают в существующую систему заготовки и переработки. При этом организации получают возможность дополнительно зарабатывать и направлять полученные средства, в том числе на эксплуатационные расходы.

—У людей уже есть желание сдавать часть мусора на переработку. Но если такой мусор нужно где-то хранить, а потом ехать с пакетами в пункт приема, эта модель становится неудобной. Поэтому мы считаем, что сейчас нужно больше работать через ОСИ, чтобы раздельный сбор был организован на месте, в каждом дворе, — отметил Аблай Алмуханов.

В министерстве также поддерживают идею введения налоговых льгот для участников процессов сбора и переработки отходов. Однако, как отмечают в ведомстве, для решения этого вопроса необходима активность самих участников рынка.

Напомним, в трех городах Казахстана планируют построить мусоросжигательные заводы в рамках реализации проектов по энергетической утилизации отходов.