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    21:10, 29 Март 2021 | GMT +6

    Штрафы и лишение лицензий: в Алматы наказывают подрядчиков за разрушенные дороги

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева за нарушение технологии работ к ответственности привлекают компании, осуществляющие строительство инженерных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Решением Специализированного межрайонного административного суда компания «Монолит Дизайн-2030» лишена лицензии и обязана выплатить штраф в размере 800 МРП (2,3 млн тенге). Эта компания осуществляла строительство центральных коммуникаций в микрорайоне Тастыбулак.

    В прошлом году в отношении этой компании приняты административные меры за допущенные нарушения в производстве работ. В феврале текущего года жители микрорайона Тастыбулак обратились к акиму Алматы, сообщив о некачественном восстановлении дорог по завершению работ.

    На основании обращения проведена повторная проверка и по результатам выявленных нарушений направлены материалы в административный суд на лишение строительной лицензии.

    Ранее по ряду аналогичных нарушений решением суда подвида лицензируемой деятельности лишена компания «Сигма», проводившая строительство инженерных сетей в Алатауском районе.

    Между тем, сообщается, что повторные проверки назначены в отношении исполнителей по ряду других проблемных объектов, среди которых реконструкция инженерных сетей по улице Толе би, проведенная ТОО «АГС-ПЛАСТ» и ТОО «Сункар».

    Напомним, недавно из-за некачественно проведенных инженерных работ ТОО «АГС-ПЛАСТ» на пересечении улиц Толе би - Муратбаева произошел обвал дорожного полотна.

    Сейчас по всему городу усилен контроль за соблюдением стандартов в производстве строительных работ. Управление призывает профильные компании соблюдать все нормы и требования при проведении работ. По результатам проверок будут приниматься все исчерпывающие меры, вплоть до лишения лицензий.


    Теги:
    Строительство Алматы
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