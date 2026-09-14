Штрафы, запрет на выезд и обращения в полицию объединили в eGov Mobile

В мобильном приложении eGov Mobile проведено масштабное обновление сервиса «Закон и порядок». Теперь он представляет собой единую цифровую витрину, объединяющую госуслуги, цифровые сервисы и материалы в сфере правоохранительной деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НИТ».

В обновленных разделах пользователям доступны государственные услуги, сервисы по вопросам защиты персональных данных и профилактики правонарушений, а также информационные материалы и сервисы от Генеральной прокуратуры РК.

В первом разделе пользователям доступны цифровые сервисы:

«102» — по подаче обращений в полицию, где можно сообщить о происшествии, бытовом насилии, ДТП, о нарушениях ПДД и др.;

«Nomad Guard» — для проверки фактов утечки персональных данных;

«Naqty Оnim» — для проверки маркировки товаров;

Отказ от займов и микрокредитов и другие цифровые решения.

Все указанные сервисы перенесены из раздела «Сервисы» в eGov mobile и доступны в обновленной витрине «Закон и порядок».

— Команда АО «НИТ» на постоянной основе работает над совершенствованием цифровых сервисов и государственных услуг, делая их более удобными, доступными и ориентированными на потребности граждан. Обновление сервиса «Закон и порядок», реализованное совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел РК, стало очередным этапом этой работы. С момента запуска с июня 2025 года сервисом воспользовались порядка 1,4 млн раз, что подтверждает его востребованность и значимость, — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Даулет Бекманов.

Далее представлены наиболее востребованные государственные услуги в сфере правоохранительной деятельности, включая получение справки о наличии либо отсутствии судимости, проверка запрета на выезд за рубеж, выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления, поиск и оплату административных штрафов и т. д.

Отдельный раздел включает информационные материалы и цифровые сервисы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. В разделе представлены материалы по правовой статистике, сервис поиска без вести пропавших лиц, инструмент для проверки регистрации заявления о правонарушении и другие информационные инструменты.

Отметим, что принцип «Закон и Порядок» был определен Главой государства в качестве стратегического курса. В целях его развития постановлением Правительства утверждена Концепция по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025–2030 годы.

Обновления реализованы благодаря совместной работе Министерства внутренних дел РК, Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии» и Генеральной Прокуратуры РК.

Напомним, что ранее обновленный портал eGov 3.0 запустили в Казахстане.