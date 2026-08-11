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    Обновленный портал eGov 3.0 запустили в Казахстане

    Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал об обновлении портала электронного правительства eGov 3.0, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Обновленный портал eGov 3.0 запустили в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / ИИ

    По его словам, портал eGov работал на пределе технологических возможностей. В связи с этим на днях был запущен современный портал eGov 3.0., разработанный на платформе QazTech.

    — Услуги максимально упрощаются и становятся удобными для пользователя. Исключаются излишние требования и шаги. Часть востребованных услуг уже доступна в новом формате, — отметил Жаслан Мадиев.

    Так, на портале запущена форма обратной связи, где каждый пользователь может выразить свои пожелания, как сделать услуги проще, удобнее и понятнее.

    — Приглашаем всех казахстанцев принять активное участие. Лучшие предложения будут учитываться при дальнейшей модернизации портала, — сказал министр.

    Мадиев также отметил, что пересборке подлежат все государственные услуги, и центральным госорганам необходимо ускорить эту работу.

    Отдельно министр сообщил о запуске нового высокопроизводительного шлюза электронного правительства. Он обеспечивает обмен данными между информационными системами.

    — Его технические возможности уже не справлялись с растущей нагрузкой. Только за прошлый год через шлюз прошло свыше 19 миллиардов транзакций. Мы ввели в эксплуатацию новый высокопроизводительный шлюз. Это позволило в 2,5 раза повысить максимальную пропускную способность и скорость, — заявил Мадиев.

    При этом, несмотря на ежегодный рост нагрузки на 25%, с момента запуска нового шлюза не было зафиксировано ни одного сбоя.

    Ранее сообщалось, что eGov GPT сможет охватить до 70% госуслуг в Казахстане к концу года.

    E - Правительство, E - услуги Технологии Егов Развитие IT технологий в Казахстане Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор