Обновленный портал eGov 3.0 запустили в Казахстане

По его словам, портал eGov работал на пределе технологических возможностей. В связи с этим на днях был запущен современный портал eGov 3.0., разработанный на платформе QazTech.

— Услуги максимально упрощаются и становятся удобными для пользователя. Исключаются излишние требования и шаги. Часть востребованных услуг уже доступна в новом формате, — отметил Жаслан Мадиев.

Так, на портале запущена форма обратной связи, где каждый пользователь может выразить свои пожелания, как сделать услуги проще, удобнее и понятнее.

— Приглашаем всех казахстанцев принять активное участие. Лучшие предложения будут учитываться при дальнейшей модернизации портала, — сказал министр.

Мадиев также отметил, что пересборке подлежат все государственные услуги, и центральным госорганам необходимо ускорить эту работу.

Отдельно министр сообщил о запуске нового высокопроизводительного шлюза электронного правительства. Он обеспечивает обмен данными между информационными системами.

— Его технические возможности уже не справлялись с растущей нагрузкой. Только за прошлый год через шлюз прошло свыше 19 миллиардов транзакций. Мы ввели в эксплуатацию новый высокопроизводительный шлюз. Это позволило в 2,5 раза повысить максимальную пропускную способность и скорость, — заявил Мадиев.

При этом, несмотря на ежегодный рост нагрузки на 25%, с момента запуска нового шлюза не было зафиксировано ни одного сбоя.

Ранее сообщалось, что eGov GPT сможет охватить до 70% госуслуг в Казахстане к концу года.