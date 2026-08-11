eGov GPT сможет охватить до 70% госуслуг в Казахстане к концу года

Доля наиболее востребованных государственных услуг, доступных через eGov GPT, к концу года может вырасти с 30% до 70%. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, Казахстан постепенно переходит от традиционных способов получения госуслуг к взаимодействию с государством через искусственный интеллект.

Так, с апреля запущен интеллектуальный цифровой ассистент eGov GPT.

— Это еще один легкий способ заказать услугу. Раньше гражданин сам разбирался, в какое ведомство обращаться, какую форму заполнять, какие справки собирать. Сегодня достаточно кратко описать свою жизненную ситуацию, например, «мне нужна прописка» или «в этом году мой ребенок идет в школу». eGov GPT сам определит, какая услуга нужна, подготовит за вас заявление и доведет дело до результата, — отметил Жаслан Мадиев на заседании Правительства.

Уже сегодня через eGov GPT доступны 50 наиболее востребованных услуг, формирующих около 30% всего объема обращений граждан. До конца года планируется увеличить этот показатель до 70%.

Возможностями eGov GPT граждане уже воспользовались более 150 тысяч раз.

— eGov GPT должен стать универсальным ИИ-ассистентом по всем вопросам взаимодействия государства и граждан. Центральным госорганам необходимо исключить разработку и внедрение самостоятельных ведомственных ИИ-агентов для граждан и бизнеса без привязки к eGov GPT, — подчеркнул Мадиев.

В ближайшее время eGov GPT также планируют сделать доступным пользователям национального мессенджера Aitu.

Какие новые функции появятся в личном кабинете казахстанцев в eGov, читайте здесь.