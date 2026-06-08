Штрафы за оскорбления канцлера в соцсетях начали применять в Германии

Суды в Германии вынесли обвинительные приговоры двум пользователям социальной сети Facebook за личные оскорбления федерального канцлера Фридриха Мерца, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Каждый приговорен к штрафу в размере 30 дневных ставок, что эквивалентно примерно месячному доходу и в большинстве превышает 2000 евро.

Поводом для возбуждения уголовных дел послужила публикация полиции города Хайльбронн (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в официальном аккаунте «Facebook». В посте сообщалось о временном запрете полетов в районе города во время визита канцлера Ф.Мерца для обеспечения его безопасности.

Однако под данной публикацией развернулась активная дискуссия, в которой, по разным оценкам, появилось около 400 комментариев.

При этом многие комментарии, по оценке немецкой прокуратуры, вышли за рамки политической критики и перешли в сферу личных оскорблений.

Как сообщает Tagesspiegel, прокуратура Хайльбронна провела проверку 39 комментариев. В отношении двух пользователей дела были переданы в суд. Один из них назвал канцлера «Lügenfritz» («Лжец Фриц»), а второй использовал грубое прозвище, содержащее нецензурный оттенок.

Оба приговора уже вступили в законную силу. Суды применили статью 188 Уголовного кодекса Германии, которая предусматривает усиленную ответственность за оскорбления и клевету в отношении лиц, занимающихся политической деятельностью.

Для квалификации по данной норме необходимо, чтобы высказывание было сделано публично (включая социальные сети), имело связь с политическим статусом лица и могло существенно затруднить его публичную деятельность.

В Германии подобные дела не являются редкостью. Защита чести и достоинства политиков и государственных деятелей здесь традиционно стоит на особом контроле, в отличие от более либерального подхода в некоторых других странах.

Фридрих Мерц занимает пост федерального канцлера Германии с мая 2025 года. Его правительство в настоящее время сталкивается с непростой внутриполитической ситуацией на фоне экономических вызовов и роста популярности оппозиционных сил.

Ранее юрист рассказал об ответственности в социальных сетях.

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