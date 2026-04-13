Юрист рассказал об ответственности в социальных сетях

Член коллегии адвокатов Северо-Казахстанской области Ольга Гаврик рассказала, какая ответственность предусмотрена за комментарии в социальных сетях.

— В современном мире невозможно жить без интернета и социальных сетей. Все, что мы публикуем, сразу становится доступным широкой аудитории. Люди комментируют, пересылают, ставят лайки и делятся своими впечатлениями. При общении в соцсетях важно сохранять уважение и не забывать о нормах морали. Иногда важно задуматься: «Стоит ли это публиковать?». Ведь интернет — это не разговор за закрытой дверью. Оставляя комментарии, публикуя фото или другой контент, мы несем ответственность за свои действия, — говорит Ольга Гаврик.

По словам специалиста, в Казахстане предусмотрена ответственность за клевету, оскорбления, разжигание розни, призывы к нарушению целостности государства и другие противоправные действия. За них предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Клевета — это распространение заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство человека или подрывающей его репутацию, в том числе через СМИ и соцсети.

За такие действия предусмотрено наказание: для физических лиц — штраф в размере 180 МРП или административный арест до 20 суток, для должностных лиц — штраф до 650 МРП или арест до 25 суток.

— За оскорбление в интернете предусмотрена уголовная ответственность по статье 131 УК РК. Оскорбление — это унижение чести и достоинства другого человека в неприличной форме. Если оно совершено публично — через СМИ, телекоммуникационные сети или онлайн-платформы, может быть назначен штраф до 200 МРП, исправительные работы в том же объеме или привлечение к общественным работам до 180 часов, — поясняет адвокат.

За умышленное разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, оскорбление национальной чести и религиозных чувств, пропаганду неравенства или превосходства предусмотрена ответственность по статье 174 УК РК. В таких случаях наказание может составлять штраф от 2 до 7 тысяч МРП, ограничение свободы или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.

Таким образом, оскорбления и действия, провоцирующие рознь в интернете, строго наказываются законом и могут привести не только к штрафам, но и к лишению свободы.

— В стране запрещено распространять персональные данные, а также разглашать врачебную, адвокатскую, банковскую, семейную и государственную тайну. Если в отношении человека ведется следствие, до решения суда нельзя распространять информацию, обвиняющую его в совершении преступления. По закону человек считается виновным только после вынесения судебного решения. Если о вас распространили ложную информацию, наносящую ущерб вашей чести и репутации, и это причинило моральный вред, вы можете обратиться в суд в гражданском порядке и требовать компенсацию, — добавила Ольга Гаврик.

По словам юриста, моральный вред — это ущерб, причиненный не имуществу, а личности человека, его чести и достоинству. Он может выражаться в переживаниях, стрессе, унижении, боли, чувстве стыда, неуверенности и других психологических или физических страданиях.

— Моральный вред может быть причинен не только самому пострадавшему, но и его близким родственникам или супругу в случае его смерти. Такие страдания могут возникнуть при незаконных действиях, ограничении свободы, причинении вреда здоровью, разглашении личной или врачебной тайны, нарушении тайны переписки, распространении ложной информации, посягательстве на имя, изображение и авторские права. При этом размер компенсации должен быть справедливым и соразмерным, — отметила адвокат.

Сумма компенсации является важным инструментом привлечения нарушителя к ответственности.

Юрист также подчеркнула, что блогеры и владельцы страниц в соцсетях несут такую же ответственность, как и авторы незаконного контента, размещенного на их площадках.

— Поэтому важно уважать друг друга и думать перед публикацией. Любая запись, комментарий или фото в интернете уходит не в личное, а публичное пространство, которое может повлечь юридические последствия, — заключила Ольга Гаврик.

