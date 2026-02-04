РУ
    Штраф и арест за оскорбление в интернете могут ввести в Узбекистане

    Депутаты Узбекистана обсуждают законопроект, вводящий административную ответственность за оскорбления в соцсетях и интернете, передает агентство Kazinform. 

    Фото: minval.az

    Законодательная палата Олий Мажлис Узбекистана 3 февраля приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за оскорбления и хулиганство в интернете.

    Статья предусматривает штрафы до 5 млн сумов (примерно 205 тысяч тенге) или арест до 10 суток.

    — Законопроектом вводится административная ответственность за использование нецензурной лексики, оскорбительные и непристойные высказывания, а также иные действия, нарушающие общественный порядок, в телекоммуникационных сетях и в сети Интернет. Данная норма имеет важное значение для обеспечения общественного порядка и спокойствия граждан, — сообщается в телеграм-канале Олий Мажлиса (парламента) республики.

    С поддержкой законопроекта выступил депутат и лидер партии Миллий тикланиш Алишер Кадиров.

    Он отметил, что за оскорбления, унижение, а также действия в социальных сетях, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан или аналогичные им, предусматривается штраф до 5 млн сумов либо административный арест до 10 суток. 

    — С невежеством нельзя бороться только просвещением — необходимы и штрафы, — заявил Кадиров. 

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане могут ввести штрафы за клевету и оскорбления в СМИ. 

