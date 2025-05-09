РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:44, 08 Май 2025 | GMT +5

    Штрафы за мусор: с начала года в ВКО наказаны почти 4 тысячи человек

    С начала года в ВКО зафиксировано 3 855 случаев нарушений, связанных с несанкционированным складированием отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Единственный мусорный полигон для твердых отходов в Шымкенте заполнен на 85%
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    По данным департамента полиции ВКО, 2 450 человек привлечены к ответственности по статье 505 КоАП РК — за нарушение правил благоустройства. Ещё 1 405 — по статье 434-2, которая касается загрязнения мест общественного пользования.

    С 13 марта вступили в силу новые штрафные санкции за образование стихийных свалок. Как сообщили в природоохранной прокуратуре региона, теперь за выброс мусора в неустановленных местах гражданам грозит штраф в 100 МРП, что составляет 393 200 тенге. Для предпринимателей наказание значительно строже:

    • для субъектов малого бизнеса и должностных лиц — 200 МРП (786 400 тенге);
    • среднего бизнеса — 500 МРП (1 966 000 тенге);
    • крупного бизнеса — 1000 МРП (3 932 000 тенге).

    — Мы видим систематические нарушения: мусор сбрасывают в лесополосах, на окраинах, вдоль дорог. Это не только нарушает экологию, но и формирует у людей ощущение безнаказанности. Ужесточение санкций — вынужденная мера, — отметили в природоохранной прокуратуре ВКО.

    По закону, стихийной свалкой считается любое скопление мусора вне специально отведенных для этого мест — будь то строительные отходы, старая мебель или бытовой мусор, оставленный рядом с контейнером, но не в нём.

    Контроль за чистотой в регионе усиливается, но в ведомствах подчеркивают: без сознательного отношения самих горожан справиться с проблемой невозможно.

    Ранее сообщалось, что проблемы с вывозом мусора и запреты тормозят туризм на побережье Бухтарминского водохранилища в ВКО.

    Теги:
    ВКО Штрафы Мусор
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают