Штрафы за мусор: с начала года в ВКО наказаны почти 4 тысячи человек

По данным департамента полиции ВКО, 2 450 человек привлечены к ответственности по статье 505 КоАП РК — за нарушение правил благоустройства. Ещё 1 405 — по статье 434-2, которая касается загрязнения мест общественного пользования.

С 13 марта вступили в силу новые штрафные санкции за образование стихийных свалок. Как сообщили в природоохранной прокуратуре региона, теперь за выброс мусора в неустановленных местах гражданам грозит штраф в 100 МРП, что составляет 393 200 тенге. Для предпринимателей наказание значительно строже:

для субъектов малого бизнеса и должностных лиц — 200 МРП (786 400 тенге);

среднего бизнеса — 500 МРП (1 966 000 тенге);

крупного бизнеса — 1000 МРП (3 932 000 тенге).

— Мы видим систематические нарушения: мусор сбрасывают в лесополосах, на окраинах, вдоль дорог. Это не только нарушает экологию, но и формирует у людей ощущение безнаказанности. Ужесточение санкций — вынужденная мера, — отметили в природоохранной прокуратуре ВКО.

По закону, стихийной свалкой считается любое скопление мусора вне специально отведенных для этого мест — будь то строительные отходы, старая мебель или бытовой мусор, оставленный рядом с контейнером, но не в нём.

Контроль за чистотой в регионе усиливается, но в ведомствах подчеркивают: без сознательного отношения самих горожан справиться с проблемой невозможно.

Ранее сообщалось, что проблемы с вывозом мусора и запреты тормозят туризм на побережье Бухтарминского водохранилища в ВКО.