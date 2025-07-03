Штрафы на 52 млн тенге выписали за нарушения пожарной безопасности в Казахстане

Как сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК, общая сумма наложенных штрафов составила 52 миллиона 116 тысяч тенге.

С начала пожароопасного периода в стране зарегистрировали 261 лесной пожар на площади 27 тысяч гектаров, 16 степных пожаров и 1 357 возгораний в степях на общей площади 14,5 тысячи гектаров.

МЧС продолжает активную работу по предупреждению природных пожаров и защите населения.

— Ведется круглосуточный мониторинг пожарной обстановки с использованием информационных систем «Орман» и «Табиғат», видеонаблюдения лесных хозяйств, космомониторинга и геоинформационной системы ЧС, — отметил спикер.

В регионах с лесными массивами дежурят 24 воздушных судна с водосливными устройствами. В 26 лесничествах силами МЧС развернуты 36 механизированных постов дозора.

— Введенная модель профилактики природных пожаров и оперативного реагирования позволила значительно снизить количество возгораний, вызванных деятельностью человека. Более 60% лесных пожаров спровоцированы природными явлениями — грозовыми разрядами, а свыше 20% — результат деятельности человека, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что систему раннего обнаружения лесных пожаров внедряют в лесном резервате «Семей орманы».