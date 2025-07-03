РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:38, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Штрафы на 52 млн тенге выписали за нарушения пожарной безопасности в Казахстане

    С начала пожароопасного сезона за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 3 397 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Штрафы на 52 млн тенге выписали за нарушения пожарной безопасности в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / Pexels

    Как сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК, общая сумма наложенных штрафов составила 52 миллиона 116 тысяч тенге.

    С начала пожароопасного периода в стране зарегистрировали 261 лесной пожар на площади 27 тысяч гектаров, 16 степных пожаров и 1 357 возгораний в степях на общей площади 14,5 тысячи гектаров.

    МЧС продолжает активную работу по предупреждению природных пожаров и защите населения.

    — Ведется круглосуточный мониторинг пожарной обстановки с использованием информационных систем «Орман» и «Табиғат», видеонаблюдения лесных хозяйств, космомониторинга и геоинформационной системы ЧС, — отметил спикер.

    В регионах с лесными массивами дежурят 24 воздушных судна с водосливными устройствами. В 26 лесничествах силами МЧС развернуты 36 механизированных постов дозора.

    — Введенная модель профилактики природных пожаров и оперативного реагирования позволила значительно снизить количество возгораний, вызванных деятельностью человека. Более 60% лесных пожаров спровоцированы природными явлениями — грозовыми разрядами, а свыше 20% — результат деятельности человека, — пояснил он.

    Ранее сообщалось, что систему раннего обнаружения лесных пожаров внедряют в лесном резервате «Семей орманы». 

    Теги:
    МЧС Пожар Штрафы Пожарные Природные пожары Безопасность Лесные пожары
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают