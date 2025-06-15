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    23:23, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Систему раннего обнаружения лесных пожаров внедряют в «Семей орманы»

    Систему раннего обнаружения лесных пожаров внедряют в  лесном резервате «Семей орманы» , передает  агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    «Семей орманы»
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

    В Камышенском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР «Семей орманы» состоялось открытие мест установки автоматизированной системы мониторинга системы раннего обнаружения пожаров с участием министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана  Нысанбаева и председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина.

    Произведен запуск системы раннего обнаружения на территории резервата «Семей орманы». Система позволит оперативно реагировать на лесные пожары, оценивать потенциальные риски и локализовывать возгорания на ранних этапах.

    Семей орманы, Ерлан Нысанбаев
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

    ГЛПР «Семей орманы» — один из самых подверженных лесным пожарам регионов страны. С начала года было зафиксировано 42 очага возгорания, значительная часть которых была вызвана природными факторами, включая сухие грозовые разряды.

    Кроме того, на встрече с инвесторами были даны конкретные указания по наращиванию объема разработки гари. Министр подчеркнул важность оперативного решения возникающих вопросов и установил срок до конца июня для стабилизации ситуации и своевременного освоения объемов.

    Внедряемая система предназначена для круглосуточного видеомониторинга лесных массивов с использованием современных тепловизионных и оптических камер. Камеры размещаются на антенно-мачтовых сооружениях высотой 30 метров, вращаются на 360 градусов и с помощью искусственного интеллекта автоматически распознаются признаки задымления или огня на ранних стадиях.

    Семей орманы, гарь, вышка
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

    При обнаружении признаков возгорания система моментально передаёт сигнал в Центр оперативного управления, что позволяет быстро локализовать и ликвидировать очаг возгорания.

    В дальнейшем система будет подключена к Командному центру стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК, что обеспечит централизованный мониторинг лесных массивов на республиканском уровне для принятия эффективных управленческих решений.

    Таким образом, проект в «Семей орманы» — решение, направленное на сохранение природы и обеспечение безопасности людей, живущих вблизи лесных массивов.

    Как сообщалось, системы раннего оповещения о пожарах установят в «Семей орманы».

    Ранее заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев с рабочей поездкой посетил область Абай, где ознакомился с мерами противопожарной защиты на территории государственного природного резервата «Семей орманы».

    Семей орманы
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК
    Семей орманы
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

     

    Теги:
    Леса Регионы Казахстана Регионы Семей орманы Область Абай Экология Минэкологии и природных ресурсов Безопасность Лесные пожары
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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