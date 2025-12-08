Штрафы на 133 млн тенге выписали в Казахстане за нелегальное водопользование
По итогам проверок бассейновых водных инспекций в 2025 году выявили сотни случаев самовольного и нецелевого использования воды, сообщили в Комитете по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, передает агентство Kazinform.
Административные меры применяют за нецелевое использование воды, превышение разрешенных объемов водопользования и нарушение установленного режима, сообщил председатель комитета Сеилбек Нурымбетов на брифинге в СЦК.
По статье 141 КоАП размеры штрафов составляют от 200 МРП для физических лиц до 2 000 МРП для представителей крупного бизнеса при повторных нарушениях.
— По состоянию на 1 декабря текущего года инспекциями проведено 463 проверки, по итогам которых выдано 143 предписания об устранении нарушений, наложен 801 административный штраф на общую сумму 133,3 млн тенге, в том числе по фактам самовольного водопользования — 346 штрафов на сумму 70,3 млн тенге, — отметил глава Комитета.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года провели 339 проверок, выдали 204 предписания и наложили 501 штраф на общую сумму 41,2 млн тенге, в том числе 249 штрафов по самовольному водопользованию на 22,3 млн тенге.
В ведомстве напомнили, что в этом году усилили контроль за использованием водных ресурсов. С 10 июня 2025 года в Водном кодексе расширили полномочия бассейновых водных инспекций. В соответствии со статьей 53 Кодекса, инспекции осуществляют государственный контроль и надзор для предотвращения самовольного водопользования.
Напомним, с начала 2025 года Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция возбудила 439 административных дел за нарушения водного законодательства. Общая сумма штрафов — 46,7 млн тенге.