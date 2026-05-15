    Штраф в 865 тысяч тенге наложили на ТОО за пожар на городской свалке в Павлодаре

    Возгорание произошло 14 мая вечером, вызов спасателям поступил в 21:18, однако ликвидацию до сих пор не объявили, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДЧС Павлодарской области

    По информации ДЧС региона, возгорание на полигоне твердых бытовых отходов удалось локализовать к часу ночи. При этом ведется ликвидация на площади трех гектаров.

    — Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения нет. Задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, ТОО и местных исполнительных органов, всего 55 человек и 35 единиц техники, — сообщили в ДЧС Павлодарской области. 

    Вместе с тем, в отношении ТОО, занимающегося обслуживанием городской свалки, за несоблюдение правил пожарной безопасности при складировании отходов составлен административный протокол. Наложен штраф в размере 865 тысяч тенге.

    Напомним, ранее в Павлодарской области за стихийные свалки наказали восемь сельских акимов. 

    Артём Викторов
    Автор