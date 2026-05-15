Штраф в 865 тысяч тенге наложили на ТОО за пожар на городской свалке в Павлодаре

Возгорание произошло 14 мая вечером, вызов спасателям поступил в 21:18, однако ликвидацию до сих пор не объявили, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС региона, возгорание на полигоне твердых бытовых отходов удалось локализовать к часу ночи. При этом ведется ликвидация на площади трех гектаров.

— Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения нет. Задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, ТОО и местных исполнительных органов, всего 55 человек и 35 единиц техники, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Вместе с тем, в отношении ТОО, занимающегося обслуживанием городской свалки, за несоблюдение правил пожарной безопасности при складировании отходов составлен административный протокол. Наложен штраф в размере 865 тысяч тенге.

Напомним, ранее в Павлодарской области за стихийные свалки наказали восемь сельских акимов.