телерадиокомплекс президента РК
    14:27, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Восьмерых акимов наказали штрафами за стихийные свалки в Павлодарской области

    Прокуроры выявили более 20 стихийных свалок, которые появились из-за бесконтрольного вывоза коммунальных отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Костанайской области

    Прокуроры по результатам проведенного анализа в районе Аккулы обнаружили свалки, не по одной из которых нет разрешения на эмиссию в окружающую среду. Сообщается, что установлено несоответствие эколого-санитарным требованиям, нет нормативно-технической документации, не налажена система мониторинга фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных отходах, для предупреждения их негативного воздействия на окружающую среду.

    — Стихийно образованные полигоны не оборудованы системой мониторинга выбросов свалочного газа. Как установлено, образовались они вследствие бесконтрольного размещения коммунальных отходов. В свою очередь местными исполнительными органами не обеспечено соблюдение экологических требований при управлении коммунальными отходами, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

    По итогам проверок к административной ответственности привлекли 8 акимов сельских округов. Всего на чиновников наложены штрафы на общую сумму 1,7 млн тенге.

    Напомним, в Акмолинской области несанкционированные свалки выявляют при помощи дронов. 

