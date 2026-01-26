РУ
    20:17, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Штраф и лишение свободы: в полиции напомнили о наказании за сталкинг

    Один случай сталкинга зарегистрировали в Костанайской области за прошедший год. Однако уголовное дело было прекращено, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сталкинг
    Фото: ДП области Абай

    По информации департамента полиции Костанайской области, уголовное дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения — факт незаконного преследования не подтвердился.

    Сталкинг — это незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и слежку вопреки воле потерпевшего. Такие действия не обязательно сопряжены с насилием, но могут причинять существенный вред.

    За совершение данного правонарушения в нашей стране предусмотрено наказание: штраф до 200 месячных расчетных показателей, исправительные работы в том же размере, общественные работы на срок до 200 часов или арест на срок до 50 суток.

    В полиции подчеркнули, что при фактах сталкинга необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

    Напомним, в декабре 2025 года в Семее был вынесен приговор по одному из первых в стране дел о сталкинге.

    Теги:
    Сталкинг Регионы Казахстана Костанайская область Суды Правоохранительные органы
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
