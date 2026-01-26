Штраф и лишение свободы: в полиции напомнили о наказании за сталкинг

По информации департамента полиции Костанайской области, уголовное дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения — факт незаконного преследования не подтвердился.

Сталкинг — это незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и слежку вопреки воле потерпевшего. Такие действия не обязательно сопряжены с насилием, но могут причинять существенный вред.

За совершение данного правонарушения в нашей стране предусмотрено наказание: штраф до 200 месячных расчетных показателей, исправительные работы в том же размере, общественные работы на срок до 200 часов или арест на срок до 50 суток.

В полиции подчеркнули, что при фактах сталкинга необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, в декабре 2025 года в Семее был вынесен приговор по одному из первых в стране дел о сталкинге.