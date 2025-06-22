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    11:37, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Штраф 1,9 млн тенге за плохую дорогу получил подрядчик в Жамбылской области

    Несмотря на наличие предписания, организация не стала исправлять недостатки на объекте, за что и получила наказание, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Шуского районного суда.

    ремонт дорог
    Фото: freepik

    Дело об административном правонарушении в отношении подрядной организации по устранению недостатков на автодороге республиканского значения рассмотрел Шуский районный суд.

    В целях профилактики дорожной безопасности в феврале текущего года была проведена проверка состояния автомобильной дороги республиканского значения «Мерке — Шу — Бурылбайтал» на территории района. По итогам этих мероприятий сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 22 недостатка.

    Предписание об устранении недостатков было выдано подрядчику в апреле со сроком исполнения до мая 2025 года. Однако указанные нарушения не были устранены.

    Представители организации попытались сослаться на то, что исполнение предписания было затруднено поздней подачей документа, а также высокой стоимостью производства дорожных знаков — для устранения недостатков нужно было около 30 млн тенге. Кроме того, подрядчик отметил, что для устранения необходимо привлечь субподрядчика, что вкупе с маленьким сроком исполнения и отсутствием денежных средств делает его невозможным и попросил прекратить производство по делу.

    Однако суд все же усмотрел наличие состава административного правонарушения — доводы о нехватке финансовых средств или привлечение субподрядчиков не освобождает юридическое лицо от ответственности.

    В связи с чем за неисполнение предписания по устранению недостатков на автодороге республиканского значения согласно части 3 статьи 464 КоАП РК подрядная организация была признана виновной и оштрафована на 500 МРП (1,97 млн тенге).

    Ранее мы рассказывали, что новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области.

    За плохие дороги привлекут к ответственности подрядчиков в Туркестанской области.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Штрафы Жамбылская область Ремонт дорог
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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