Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

В Алматы ночью ожидаются туман, на дорогах — гололедица.

В Шымкенте ночью ожидается снег, днем — осадки в виде дождя и снега.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, на востоке области порывы до 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в Жарминском районе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на западе, юге гололед, в горных районах области снег, низовая метель. Временами туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

В горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер с порывами до 15-20, временами до 23-28 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на юге, востоке области — снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области — туман.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге Кызылординской области ожидается гололед. В центре, на севере, юге области — туман.

На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью в Туркестанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, в горных районах области сильный снег, днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, в горных районах области снег, низовая метель. На западе, севере, юге, в горных районах области — туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, юге, в горных районах области до 15-20, с порывами до 25 м/с.

Ночью на севере, юге области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем на юге, востоке, в центре области — снег, низовая метель. На юге, востоке, в центре области — туман.

Отметим, на ряде автодорог республиканского значения сегодня вечером ограничили движение в связи с ухудшением погодных условий.