Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане: ожидаются снег, туман и сильный ветер

В Алматы временами ожидаются гололед и туман.

В Шымкенте — осадки (дождь, снег), временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель и туман.

Ночью на юге области Абай по прогнозам синоптиков будет небольшой снег, метель. Ночью и утром на востоке области — туман. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром на севере, юге и в центре области до 15-20, с порывами до 23 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гололед и туман. Ветер северо-западный, на востоке области с порывами до 15-20 м/с.

Ночью на севере и востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, юге области — туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе и юге Актюбинской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег и метель, днем на севере, востоке области ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ночью и утром на юге области — туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на севере, востоке области до 15-20, с порывами до 23 м/с.

На юго-западе, востоке Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), в горных районах области — сильный снег, низовая метель. На юго-западе, востоке, а также в горных районах — гололед, временами туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах до 15-20 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу синоптики прогнозируют снег, низовую метель и туман, на дорогах — гололедицу. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области с порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области — туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере области порывы до 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области до 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области будет достигать до 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, юге Мангистауской области прогнозируют туман и гололед.

Ночью в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.

Ночью на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на севере и востоке области с порывами до 15-20, временами до 25 м/с, днем на западе, севере и юге области — порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области будут осадки (дождь, снег), временами сильные осадки, гололед, низовая метель и туман. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области до 15-20 м/с.

Отметим, что учащихся школ и колледжей Астаны отправили на удаленку завтра, 12 февраля.