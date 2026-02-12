РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:59, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане: ожидаются снег, туман и сильный ветер

    В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 12 февраля. Синоптики прогнозируют снегопады, метели, гололед, туман и усиление ветра, передает агентство Kazinform.

    штормовая погода, непогода, штормовое предупреждение
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В Алматы временами ожидаются гололед и туман.

    В Шымкенте — осадки (дождь, снег), временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель и туман.

    Ночью на юге области Абай по прогнозам синоптиков будет небольшой снег, метель. Ночью и утром на востоке области — туман. Ветер западный, северо-западный, ночью и утром на севере, юге и в центре области до 15-20, с порывами до 23 м/с.

    На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гололед и туман. Ветер северо-западный, на востоке области с порывами до 15-20 м/с.

    Ночью на севере и востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, юге области — туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с. 

    Ночью и утром на севере, западе и юге Актюбинской области ожидается туман.

    Ночью на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег и метель, днем на севере, востоке области ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ночью и утром на юге области — туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на севере, востоке области до 15-20, с порывами до 23 м/с.

    На юго-западе, востоке Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), в горных районах области — сильный снег, низовая метель. На юго-западе, востоке, а также в горных районах — гололед, временами туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах до 15-20 м/с.

    На востоке, в центре, горных районах области Жетысу синоптики прогнозируют снег, низовую метель и туман, на дорогах — гололедицу. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области с порывами до 15-20 м/с.

    На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области — туман.

    На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере области порывы до 15-20 м/с.

    На севере, юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области до 15-20 м/с.

    На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области будет достигать до 15-20 м/с.

    На западе, северо-востоке, юге Мангистауской области прогнозируют туман и гололед.

    Ночью в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.

    Ночью на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на севере и востоке области с порывами до 15-20, временами до 25 м/с, днем на западе, севере и юге области — порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области будут осадки (дождь, снег), временами сильные осадки, гололед, низовая метель и туман. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области до 15-20 м/с.

    Какой будет погода в феврале в Казахстане — читайте здесь

    Отметим, что учащихся школ и колледжей Астаны отправили на удаленку завтра, 12 февраля. 

    Погода Регионы Казахстана Непогода Штормовое предупреждение
