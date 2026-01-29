Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану

В Астане 29 января ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере области, порывы — 15-20 м/с.

29 января на северо-востоке Мангистауской области, в центре ожидаются гололёд и туман. Ожидается юго-восточный ветер, на западе, юге и в центре области ожидаются порывы 15–20 м/с.

На западе Атырауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

На западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, днем в горных и предгорных районах области снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью в центре, на юге Кызылординской области ожидаются небольшой снег, гололед. В центре, на юге, севере области туман, низовая метель.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

На севере, востоке, центре, горных районах области Жетысу ожидается туман.