Штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана

В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, в центре области днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с На юге, в центре, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 1 градус. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-западе Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается туман.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.