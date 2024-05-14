Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана и Астане

Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана и Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области заморозки 2 градуса. На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе области 15- 20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре области Улытау ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре области — гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный ночью на западе области, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер южный ночью на западе, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, северо-западе области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, северо-западе области 15-20 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане 14 мая днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области, днем на севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 25 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе, севере, в центре, днем на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с. 14 мая на западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем на западе, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области 15-20, порывы 25 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.