Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

4 января в Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель. На западе, севере области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман.

В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман.

Днем в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман.

Ночью в области Улытау ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере, востоке области снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области порывы 15-18 м/с.

В Астане 4 января ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман.

Ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на востоке области снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

В Шымкенте 4 января временами ожидаются туман, гололед.

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается поземок. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на южный днем на северо-западе области порывы 15-18 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, в горных районах области порывы 15-20 м/с. г. Алматы: 04 января временами ожидается туман.

В горных районах области Жетысу ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, южный днем в Жарминском районе 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго северо-западный ночью на юго-западе, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. г. Кызылорда: 04 января временами ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что потепление, но с осадками ожидается в Казахстане.