Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 18 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

18 июня в Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области сильный дождь, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, северный днем в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем на северо-востоке, востоке, юге области дождь, гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов.

В Мангистауской области ожидается сильная жара 38-39 градусов. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в предгорных, горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге области дождь, гроза, на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. На западе, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, в центре области дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохраняется, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юго-востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный днем на западе, востоке, юге области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге, востоке области сильный дождь, на севере, востоке, юге области град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге, востоке области кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на юге, востоке области кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, северо-востоке, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность.