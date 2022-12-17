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Штормовая погода ожидается в четырех областях Казахстана

17 Декабря 2022, 19:00
Штормовая погода ожидается в четырех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед и метель ожидаются в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

18 декабря в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

Днем 18 декабря на западе, севере Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

18 декабря днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске 18 декабря днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

Днем 18 декабря на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 18 декабря ожидается низовая метель.


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