Штормовая погода ожидается в 16 регионах Казахстана

31 января на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

На западе Атырауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный ночью на севере области 15-20 м/с.

Утром и днем на севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, востоке, юге области туман.

На востоке, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, юго-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.