    21:26, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 22 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    непогода зима
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    22 января в Атырауской области ожидается снег. На севере, востоке области — низовая метель. На западе, юге — туман, гололед.

    На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. 

    В Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области — туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. 

    Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман.

    На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный на востоке области, порывы 15-20 м/с.

    На востоке, юге, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области — туман.

    На западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем в Аягозском районе порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

    На юге области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге, в центре области туман. 

    На западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области — туман.

    Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 

    В Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель.

    На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. 

    Погода Казгидромет Штормовое предупреждение
