Шторм в Скандинавии привел к гибели людей и массовым отключениям электроэнергии
Зимний шторм «Йоханнес» накрыл Норвегию, Швецию и Финляндию. Из-за снегопада и ураганных ветров в странах наблюдаются перебои в работе наземного транспорта и паромного сообщения, передает Kazinform со ссылкой на DW.
По данным шведского информационного агентства TT, без электричества в Швеции остались 40 000 домохозяйств.
В городе Сандвикен, в 200 км от Стокгольма, мужчина погиб в результате удара упавшей веткой.
Еще один погибший — сотрудник энергетической компании Hemab. На него упало дерево во время выполнения работ на открытом воздухе.
В Финляндии штормовой ветер снес в сугроб со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет Swiss Airlines, прибывший из Женевы. Обошлось без пострадавших.
