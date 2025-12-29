РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:47, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Шторм в Скандинавии привел к гибели людей и массовым отключениям электроэнергии

    Зимний шторм «Йоханнес» накрыл Норвегию, Швецию и Финляндию. Из-за снегопада и ураганных ветров в странах наблюдаются перебои в работе наземного транспорта и паромного сообщения, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Deutsche Welle

    По данным шведского информационного агентства TT, без электричества в Швеции остались 40 000 домохозяйств.

    В городе Сандвикен, в 200 км от Стокгольма, мужчина погиб в результате удара упавшей веткой.

    Еще один погибший — сотрудник энергетической компании Hemab. На него упало дерево во время выполнения работ на открытом воздухе.

    Шторм в Скандинавии привёл к гибели людей и массовым отключениям электроэнергии
    В Финляндии штормовой ветер снес в сугроб со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет Swiss Airlines, прибывший из Женевы. Обошлось без пострадавших.

    Ранее сообщалось, что мощный шторм вызвал масштабные наводнения в Калифорнии.

    Теги:
    Финляндия Норвегия Мировые новости Швеция
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
