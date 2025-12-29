Шторм в Скандинавии привел к гибели людей и массовым отключениям электроэнергии

По данным шведского информационного агентства TT, без электричества в Швеции остались 40 000 домохозяйств.

В городе Сандвикен, в 200 км от Стокгольма, мужчина погиб в результате удара упавшей веткой.

Еще один погибший — сотрудник энергетической компании Hemab. На него упало дерево во время выполнения работ на открытом воздухе.

Фото: Deutsche Welle

В Финляндии штормовой ветер снес в сугроб со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет Swiss Airlines, прибывший из Женевы. Обошлось без пострадавших.

