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Шторм прогнозируют в 16 регионах страны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 19:24
Шторм прогнозируют в 16 регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане17 мая днем ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.В Шымкенте утром и днем - сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

На юге Актюбинской области -сильный дождь, днем ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью в центре, днем в северной половине области 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, востоке, юге Атырауской области - гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на востоке - заморозки 3 градуса.

Днем северо-западе, юге, в горных районах Жамбылской области - гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, юго-востоке Западно-Казахстанской областиожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на востоке, в центре Карагандинской области - гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем на юге области - порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Днем в южной половине области - пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на юге области, днем на большей части - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской областиожидается временами сильный дождь. На севере, юге, в центре области - гроза, град. Ветер южный, юго-западный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На северо-западе, юге, в центре Мангистауской области - временами сильный дождь. Днем на юге, западе, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе области - порывы 15 м/с. На северо-востоке области ожидается высокая пожароопасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области - туман. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 2 градуса.

Утром и днем на юге, в горных и предгорных районахТуркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, в горных районах град. Ветер юго-западный на севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 25 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, западе, в центре Улытауской области - гроза, град. Ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.


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