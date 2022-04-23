Шторм прогнозируют в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 24 апреля на юге Акмолинской области ожидается северо-восточный, восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Актюбинской области - сильный дождь, шквал, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, в горных и предгорных районах - град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный при грозе 17-22 м/с, в районе Алакольских озер - порывы 27 м/с.

В Алматы 25 апреля днем ожидается сильный дождь, град, 24-25 апреля - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.

24 апреля на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер северный, северо-восточный в северной половине, на юго-западе, западе области 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области - туман.

Днем на юго-западе Карагандинской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в центре области - гроза, на севере области - туман. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на западе, юге области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, временами - порывы 23 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза. На севере области - туман. Ветер восточный, на юге области - 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, в центре, на юге Кызылординской области - гроза. Ветер западный, северо-западный днем 15-20, в центре области 25 м/с.

В городе Нур-Султане днем ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области - ветер северный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем 24 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, в горных районах град. Ветер юго-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 17-22, на горных перевалах 25 м/с.

В городе Шымкенте утром и днем 24 апреля ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.