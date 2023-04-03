Шторм ожидается в 7 регионах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах страны, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 4 апреля в Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Абайской области, в Семее, в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.



В Жетысуской области ночью сохраняются заморозки до 1-6 градусов.

На западе, юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области - гроза, пыльная буря. Сохраняется ветер восточный, в центре области - порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области - временами сильный дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Улытауской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.