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Шторм ожидается в 7 регионах республики

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 19:00
Шторм ожидается в 7 регионах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах страны, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 4 апреля в Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Абайской области, в Семее, в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В Жетысуской области ночью сохраняются заморозки до 1-6 градусов.

На западе, юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области - гроза, пыльная буря. Сохраняется ветер восточный, в центре области - порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области - временами сильный дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Улытауской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.


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