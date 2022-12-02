НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Шторм ожидается в 7 регионах Казахстана

2 Декабря 2022, 20:34
Шторм ожидается в 7 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шторовое предупреждение объявлено в 7 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

3 декабря в Шымкенте ночью и утром временами ожидается туман.

В Алматы- туман.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

На юге, востоке Акмолинской области -низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14, в южной половине области - порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на востоке Актюбинской области - ветер северо-восточный, порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области - туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской областиожидается туман. Ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с.


Теги:
Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана
Дорогу из Астаны в Темиртау открыли для движения
Погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана 3 декабря
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана
Маленький герой Казнета получил письмо и подарки от министра
Группу вымогателей задержали в Актобе
Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям
Парня, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, арестовали в Алматы
Региональный стандарт кадрового обеспечения разработают в Актюбинской области
Около 500 рогов сайги изъято у жителя Алматы
Новую набережную длиной три километра построят в Актобе
Новости партнеров
Популярное
1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю

Лента новостей