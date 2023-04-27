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Шторм ожидается в 6 регионах республики

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 19:12
Шторм ожидается в 6 регионах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 6 регионах страны, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 28 апреля в районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается ветер восточный, порывы 17-22, днем временами 28 м/с.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области- гроза. На юге области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области ожидается туман.

Днем на севере, востокеСеверо-Казахстанской области- гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, востоке области - порывы 25 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области - гроза. Ветер восточный, юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.


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