    01:25, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Шторм и проливные дожди парализовали жизнь в Стамбуле

    Непогода в Стамбуле несет негативные последствия для горожан и гостей мегаполиса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Шторм и проливные дожди парализовали жизнь в Стамбуле
    Фото: Anadolu ajansı

    Сильный порывистый ветер и периодические ливни привели к повреждениям зданий, падению деревьев, затоплению дорог и разрушению автотранспорта, водных судов в нескольких районах города.

    В самом крупном мегаполисе Турции из-за непогоды зафиксированы многочисленные инциденты.

    В районах Бейликдюзю, Бюйюкчекмедже, Авджылар и Бейоглу Стамбула порывы ветра срывали кровли и фасадные элементы зданий, которые падали на улицы и припаркованные автомобили.

    В Бююкчекмедже затопило подземный проезд на трассе D-100 морской водой, движение транспорта было затруднено. Также сообщается о поваленных деревьях, поврежденных машинах и линий электропередач.

    Пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Ранее мы писали, что на западе и юго-западе Турции сильные проливные дожди привели к масштабному наводнению.

    Теги:
    Дожди Турция Мировые новости Непогода
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
