Шторм и проливные дожди парализовали жизнь в Стамбуле

Сильный порывистый ветер и периодические ливни привели к повреждениям зданий, падению деревьев, затоплению дорог и разрушению автотранспорта, водных судов в нескольких районах города.

В самом крупном мегаполисе Турции из-за непогоды зафиксированы многочисленные инциденты.

В районах Бейликдюзю, Бюйюкчекмедже, Авджылар и Бейоглу Стамбула порывы ветра срывали кровли и фасадные элементы зданий, которые падали на улицы и припаркованные автомобили.

В Бююкчекмедже затопило подземный проезд на трассе D-100 морской водой, движение транспорта было затруднено. Также сообщается о поваленных деревьях, поврежденных машинах и линий электропередач.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

