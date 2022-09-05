Штаб по сбору гумпомощи пострадавшим от пожаров костанайцам открыт в столичном Доме дружбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная Ассамблея народа Казахстана отправит гуманитарную помощь в Костанай. С 5 сентября начинается прием необходимых вещей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Костанайской области Дом дружбы г.Нур-Султан (Б.Момышулы 24/9) открыл штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров. Гуманитарную помощь направят на восстановление систем жизнеобеспечения, разрушенных домов и инфраструктуры.

«Мы, Ассамблея народа Казахстана, считаем своим гражданским долгом помочь жителям Костанайской области, призываем земляков не оставаться в стороне и оказать посильную помощь. Мы всегда готовы внести свой вклад в общее доброе дело!», - говорится в сообщении столичной Ассамблеи.

По вопросам сбора гуманитарной помощи (одежда, продукты, средства гигиены, постельное белье) можно обратиться к координатору для приема предметов первой необходимости по телефону: + 7 702 481 20 38, +7 701 466 0345.













Фото : gov.kz