Штаб по контролю строительства метро создадут в Алматы

Как сообщили в акимате города, Дархан Сатыбалды проверил ход строительства новой станции метро. Согласно проекту, протяженность перегонных тоннелей от действующей станции «Бауыржан Момышулы» до строящейся станции «Калкаман» составляет 1,98 км. На сегодня полностью произведена проходка левого перегонного тоннеля, правый тоннель пройден на 887 метров.

Как доложил председатель совета директоров BCN group Александр Белович, параллельно с проходкой тоннеля активно ведутся работы по строительству самой станции. Уже сооружен вентиляционный ствол и завершены земляные работы, бетонные работы выполнены на 28%.

— Для обеспечения завершения объекта в установленный срок — январь 2026 года — необходимо ускорить темпы строительства. Будет создан штаб, в который войдут курирующий заместитель акима, руководители профильных управлений и подрядной организации, а также представители технического и авторского надзора. На заседаниях штаба на еженедельной основе будет осуществляться контроль хода работ, — отметил аким Алматы.

Также на строительной площадке главе города доложили о ходе работ по дальнейшему расширению линии метрополитена.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

По словам заместителя акима Алматы Аскара Амрина, уже разработана проектно-сметная документация по строительству линии метрополитена от станции «Калкаман» до рынка «Барлык», предполагающая еще три станции. Проект планируется реализовать в течение трех лет с момента начала работ.

Кроме того, ведется разработка технико-экономического обоснования строительства второй линии от станции «Жибек жолы» до аэропорта и объявлен конкурс на разработку ТЭО третьей линии от станции «Сайран» до города Алатау.

— Мы должны проработать вопрос начала строительства еще двух линий метро, не дожидаясь завершения работ до «Барлыка», то есть не ждать три года, а параллельно строить все линии. В целом метро является важным элементом транспортной системы Алматы и призвано повысить мобильность горожан, в то же время снизив количество автотранспорта ежедневно передвигающегося по дорогам города, поэтому вопросам развития метрополитена будет уделено особое внимание, — подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Ранее сообщалось, что третью линию алматинского метро планируют проложить от города Алатау через рынок «Мизам» до существующей станции «Сайран».