РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития открылась в Астане

    8 ноября с участием заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука состоялась торжественная церемония открытия штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

    Штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития открылась в Астане
    Фото: Министерство финансов РК

    Символическую ленточку перерезали министр финансов РК Мади Такиев и управляющий директор Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков, официально дав старт работе новой штаб-квартиры.

    Штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития открылась в Астане
    Фото: Минфин РК

    Новая штаб-квартира станет центральным операционным и аналитическим центром Фонда, укрепляя потенциал ЕФСР как ключевой платформы финансовой стабилизации и развития в евразийском регионе.

    В рамках мероприятия была представлена презентация о деятельности ЕФСР, его приоритетных направлениях и планах на ближайший период.

    Алексей Оверчук на открытии штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития в Астане
    Фото: Минфин РК

    На открытии также присутствовали представители стран-участниц Фонда, а также государственных органов Республики Казахстан.

    Евразийский фонд стабилизации и развития был учрежден в 2009 году как региональный финансовый механизм, направленный на содействие экономической и финансовой устойчивости государств - участников фонда, которыми, помимо Казахстана, являются Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Подробнее о фонде читайте здесь.

    Теги:
    Минфин РК Серик Жумангарин Правительство РК Финансовый рынок РК Экономика Финансы и бюджет
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают