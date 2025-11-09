Штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития открылась в Астане

Символическую ленточку перерезали министр финансов РК Мади Такиев и управляющий директор Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков, официально дав старт работе новой штаб-квартиры.

Фото: Минфин РК

Новая штаб-квартира станет центральным операционным и аналитическим центром Фонда, укрепляя потенциал ЕФСР как ключевой платформы финансовой стабилизации и развития в евразийском регионе.

В рамках мероприятия была представлена презентация о деятельности ЕФСР, его приоритетных направлениях и планах на ближайший период.

Фото: Минфин РК

На открытии также присутствовали представители стран-участниц Фонда, а также государственных органов Республики Казахстан.

Евразийский фонд стабилизации и развития был учрежден в 2009 году как региональный финансовый механизм, направленный на содействие экономической и финансовой устойчивости государств - участников фонда, которыми, помимо Казахстана, являются Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Подробнее о фонде читайте здесь.