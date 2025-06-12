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    09:57, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации откроется в Астане

    Сенат одобрил закон РК, который вносит поправки в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат Парламента РК ҚР Парламентінің Сенаты
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Как сообщил сенатор Сергей Карплюк, Евразийский фонд стабилизации и развития был учрежден в 2009 году как региональный финансовый механизм, направленный на содействие экономической и финансовой устойчивости государств — участников фонда, которыми, помимо Казахстана, являются Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

    Протоколом вносятся следующие изменения в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития:

    Первое — преобразование фонда в самостоятельный субъект международного права с целью его отделения от Евразийского банка развития, который является управляющим средствами фонда, ввиду разности их миссий;

    Второе — открытие штаб-квартиры в городе Астане и возможность открывать представительства в государствах-участниках. Содержание штаб-квартиры будет осуществляться из средств фонда, дополнительного финансирования из государственного бюджета Казахстана не требуется;

    Третье — использование национальных валют для финансирования проектов и программ. В настоящее время финансирование осуществляется в долларах США и (или) евро;

    Четвертое — использование траст-фондов, особенностью которых является то, что они формируются из целевых взносов с целью безвозмездного финансирования конкретных проектов. Инструментами фонда являются финансовые и инвестиционные кредиты и гранты;

    Пятое — предоставление технического содействия за счет экспертного потенциала сотрудников фонда, а также привлечения внешней региональной или глобальной экспертизы;

    Шестое — проведение для стран-членов фонда системного макроэкономического мониторинга и оценки макроэкономической ситуации и перспектив в государствах-участниках фонда, с применением наиболее современных модельных аппаратов.

    Ратификация Протокола о внесении изменений в Договор должна снизить риски, связанные с колебаниями валютных курсов, а также предоставляет Казахстану возможность получать результаты исследований, основанных на мониторинге и анализе макроэкономических показателей.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Астана Экономика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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