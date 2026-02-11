Штаб для разъяснения проекта новой Конституции предложили создать в Казахстане

По его словам, работа над документом была масштабной и тщательной.

— Сегодня мы начинаем финализировать нашу совместную работу. В результате общего труда тысяч наших сограждан мы сумели подготовить уникальный исторический документ — проект новой Конституции Республики Казахстан. Мы совершили много важных прорывов. Благодаря слаженной работе нашли точные формулы и формулировки, которые вскоре начнут менять жизнь наших граждан к лучшему, трансформировать облик общества и государства, — сказал депутат.

По его словам, положения проекта в дальнейшем будут реализованы в конституционных законах, кодексах и нормативно-правовых актах, формируя новый правовой каркас страны. Он также остановился на ключевых пунктах проекта.

Говоря о первом блоке, Айдос Сарым подчеркнул, что проект Основного Закона учитывает исторический контекст страны — от обновленной преамбулы до конкретных статей.

— Подчеркивается преемственность нашего государства, его неразрывная связь с национальной историей и окружающим нас миром в потоке истории. Для меня, как историка, такие подходы бесценны. Я искренне считаю, что мы создали Конституцию новой судьбы, документ общей судьбы, — заявил депутат.

Также, по его словам, особое внимание уделено вопросам национальной безопасности, единства и солидарности, а также нерушимости государственных границ.

— Это ответственный выбор нашей нации, ответственного народа, который отныне является источником и защитником своего национального суверенитета. Мы не должны позволить втянуть себя в архаику и прошлое, не должны идти вперед в страхе, оглядываясь назад. Наша Конституция именно об этом, — подчеркнул он.

Еще одним важным направлением депутат назвал закрепление приоритетов науки, образования, культуры и инноваций, а также цифровых прав граждан.

— Мы впервые в своей Конституции обозначаем приоритет науки, образования, культуры, инноваций. Мы одними из первых в мире государств в своем основном законе обозначаем цифровые права граждан. Именно в этих сферах будет идти самая основная конкуренция между странами мира. Мы готовы такой открытой, честной, цивилизованной конкуренции. Поэтому мы говорим, что предлагаем нашему обществу Конституцию знаний и инноваций, — сказал Айдос Сарым.

Кроме того, он назвал важным изменения в первых двух разделах документа, а также норм, связанных с правосудием и защитой прав граждан.

Мажилисмен также заявил о готовности начать разъяснительную работу с населением.