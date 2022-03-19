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    13:51, 19 Март 2022 | GMT +6

    Схрон боеприпасов найден в роще Баума в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оружие, боеприпасы и гранаты нашли в роще Баума в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Оперативная информация о тайнике оказалась в распоряжении сотрудников колонии-поселения.

    «Сотрудниками оперативного отдела нашего учреждения совместно с коллегами управления криминальной полиции ДП города Алматы были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе чего в роще Баума, в 200 метрах от улицы Успенского, в южном направлении, около дерева обнаружен тайник с различными боеприпасами. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Турксибского района. Ведется расследование», – отметил заместитель начальника учреждения ЛА-155/13 ДУИС по городу Алматы Шакир Юнусов.

    В укромном месте, как выяснилось, участники массовых беспорядков припрятали два ружья, револьвер, нож, патроны от автомата Калашникова, пистолета системы Макаров, гранаты, бронежилет, а также полицейскую рубашку. Истинную принадлежность составляющих схрона установит дальнейшее расследование.


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