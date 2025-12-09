Шпажист Руслан Курбанов стал десятым на этапе Кубка мира в Канаде
Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завершила выступление на этапе Кубка мира в Ванкувере (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В индивидуальных соревнованиях лучший результат показал Руслан Курбанов. Он занял итоговое десятое место.
Кирилл Проходов стал 26-м, Никита Жулинский — 42-м, Александр Федотов — 46-м, Кирилл Павлов — 64-м, Вадим Шарлаимов — 85-м, Эльмир Алимжанов — 118-м, Алексей Касаткин — 161-м, Ерлик Сертай — 180-м.
В командных соревнованиях Казахстан занял 13 место.
Ранее Курбанов в интервью Kazinform рассказал, что удерживает его в спорте даже в самые тяжелые моменты, что помогло сборной Казахстана по фехтованию в мужской шпаге стать одной из конкурентоспособных в мире и кто придет на смену нынешним лидерам сборной.