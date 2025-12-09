РУ
    08:55, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Шпажист Руслан Курбанов стал десятым на этапе Кубка мира в Канаде

    Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завершила выступление на этапе Кубка мира в Ванкувере (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК

    В индивидуальных соревнованиях лучший результат показал Руслан Курбанов. Он занял итоговое десятое место.

    Кирилл Проходов стал 26-м, Никита Жулинский — 42-м, Александр Федотов — 46-м, Кирилл Павлов — 64-м, Вадим Шарлаимов — 85-м, Эльмир Алимжанов — 118-м, Алексей Касаткин — 161-м, Ерлик Сертай — 180-м.

    В командных соревнованиях Казахстан занял 13 место.

    Ранее Курбанов в интервью Kazinform рассказал, что удерживает его в спорте даже в самые тяжелые моменты, что помогло сборной Казахстана по фехтованию в мужской шпаге стать одной из конкурентоспособных в мире и кто придет на смену нынешним лидерам сборной.

